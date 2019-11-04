В Башкирии на трассе М-5 столкнулись Granta и Land Cruiser
В понедельник в Башкирии произошло ДТП на трассе М-5. В Иглинском районе республики столкнулись Lada Granta и Toyota Land Cruiser.
В результате аварии есть пострадавшие, сообщает пресс-служба башкирского главка МЧС. Они были доставлены в уфимскую горбольницу.
Спасателям пришлось извлекать пострадавших, заблокированных в поврежденных автомобилях.
Причины произошедшего устанавливаются.ПроисшествияАвто Башкортостан
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