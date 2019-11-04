«Ак Барс» в гостях одолел «Северсталь», Билялов оформил пятый матч на «ноль»
«Ак Барс» в гостевом матче регулярного первенства КХЛ обыграл «Северсталь» — 2:0.
Все голы были забиты казанцами во втором периоде встречи. Вначале точный бросок удался Патрису Кормье, а спустя 50 секунд удача улыбнулась Эмилю Галимову.
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов записал на свой счет пятый «сухой» матч в сезоне. Голкипер казанцев лидирует в КХЛ по данному показателю.
«Северсталь» — «Ак Барс» — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы:
0:1 Кормье (Юдин, Лямкин, 32:09)
0:2 Галимов. Э (Кара, Ожиганов, 32:58)
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым