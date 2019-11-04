Тренер «Крыльев»: «Как говорит Юрий Палыч, забрали очко — это шаг вперед»

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов прокомментировал матч против «Рубина» (0:0).

— Первый тайм прошел без моментов. Получилось так, что мяч контролировал «Рубин», но моментов у них не было. Второй тайм получился другим, больше темпа. 2-3 момента были, Тимофеев попал в перекладину. Думаю, очко — это хорошо. Как говорит Юрий Палыч (Семин, — прим. ред.), забрали очко — это шаг вперед.

— В первом тайме Соболева было незаметно, во втором он прибавил. За счет чего?

— Соболев готов к игре полностью, просто в первом тайме «Рубин» контролировал мяч. Это команда, которая любит играть в пас и знает, что хочет делать. Ребята, играющие у них в середине поля, проделали очень большой объем работы. Что касается Соболева, то у него просто не было моментов.

— Тренер «Рубина» сказал, что в перерыве вы перестроились и изменили ход матча. Какие изменения внесли вы в перерыве.

— У нас не было никаких изменений. Мы только сказали, что ребята должны прибавить в движении, добавить чуть-чуть агрессии, и показали, чей это стадион.

— В конце второго тайма у вас на поле вышли несколько высоких игроков. Это было задумано так или случайно?

— Нет, это случилось случайно. Радоньич качественный игрок, — сказал Чалов.