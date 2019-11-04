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В МЧС Башкирии предупредили о резком ветре до 18 м/с

18:36, 04.11.2019
В МЧС Башкирии предупредили о резком ветре до 18 м/с
Фото: wikipedia.org / A.Savin

Синоптики Башкирии предсказывают резкое усиление ветра в республике до 18 м/с. В главке МЧС по республике рекомендовали не выходить вез необходимости из дома и контролировать детей.

По данным Гидрометцентра РБ, 5 ноября по республике ожидаются порывы ветра до 18 м/с, а также снег, переходящий в дождь, днем в отдельных районах гололед, ночью и утром на дорогах гололедица, отмечается в сообщении ГУ МЧС по РБ.

По шкале Бофорта, ветер силой от 17 до 20 м/с квалифицируется как «буря». При таком ветре могут ломаться ветви деревьев.

Общество Башкортостан
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