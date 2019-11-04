Путин наградил в День народного единства 17 россиян и иностранцев

Президент РФ Владимир Путин вручил госнаграды в День народного единства. Премия за вклад в укрепление единства российской нации получила глава Центра исследований межнациональных отношений Института социологии Леокадия Дробижева.

Кроме того, еще 16 человек удостоены Ордена дружбы. Среди них советник президента Ливана Амаль абу Зейд, гендиректор Театра Колон (Аргентина) Мария Виктория Алькарас, почетный консул России на острове Крит Николаос Даскаландонакис.

Также награду получили почетный консул России в городе Сент-Джонс (Канада) Джон Стюарт Дюррант, председатель правления общественного объединения «Славянский культурный центр» Кузина Татьяна Ивановна, председатель Российско-Колумбийской торговой палаты Оскар Лопес Боланьос.

Орден дружбы президент вручил также почетному консулу РФ в провинциях Себу, Аклан и Бохоль (Филиппины) Арми Лопесу Гарсия, председателю Национального движения русофилов в Болгарии Николаю Симеонову Малинову, почетному профессору Таллинского университета Рейну Мюллерсону, главе Африканского экспортно-импортного банка (Нигерия) Бенедикту Окечукву Ораме, мэру города Монпелье (Франция) Филиппу Сорелю, гендиректору Группы «Энел» (Италия) Франческо Стараче, передает «РИА Новости».

Медаль Пушкина получили профессор кафедры славистики Университета Бергамо Мария Кьяра Пезенти, представитель Института стран СНГ в Республике Белоруссия Николай Максимович Сергеев, заведующая кафедрой славянских и финно-угорских исследований Делийского университета Нилакши Сурьянараян, заведующая кафедрой русского языка Каирского университета Макарем Ахмед Эль-Гамри.