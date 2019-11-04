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МВД рассмотрит необходимость штрафов за превышение скорости на 10—20 км/ч

22:21, 04.11.2019 1
МВД рассмотрит необходимость штрафов за превышение скорости на 10—20 км/ч
Фото: torange.biz

МВД России намерено дополнительно проработать вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10—20 км/ч. К участию в обсуждении привлекут «заинтересованные органы государственной власти», пишет ТАСС.

Ранее в октябре поручение проработать вопрос о введении таких штрафов дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. До этого схожее поручение в адрес МВД и Минтранса России поступало от правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 км/ч не штрафуется.

ОбществоИнфраструктура
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    не надо смотреть, т.к. не такой необходимости
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