МВД рассмотрит необходимость штрафов за превышение скорости на 10—20 км/ч

МВД России намерено дополнительно проработать вопрос целесообразности введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10—20 км/ч. К участию в обсуждении привлекут «заинтересованные органы государственной власти», пишет ТАСС.

Ранее в октябре поручение проработать вопрос о введении таких штрафов дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. До этого схожее поручение в адрес МВД и Минтранса России поступало от правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 км/ч не штрафуется.

