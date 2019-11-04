Российские спортсмены завоевали 35 медалей на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

В Казани завершились соревнования в рамках шестого этапа Кубка мира по плаванию.

По итогам турнира в активе пловцов из сборной России 35 наград - 15 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. По количеству призовых мест российская команда со значительным отрывом опередила сборную Австралии, у которой в сумме оказалось 12 медалей.

Среди призеров шестого этапа были несколько татарстанцев. Представители СК «Синтез» Григорий Тарасевич и Никита Красных принесли сборной 4 награды (2 золота и 2 бронзы).

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Дохе с 7 по 9 ноября.