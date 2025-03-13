В Казани пройдет турнир по боксу памяти Героя России Дамира Гилемханова

Фото: Динар Фатыхов

В Казани пройдет III межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти Героя России Дамира Гилемханова. Соревнования пройдут в эту субботу, 15 марта, в 13.00, на площадке Дворца водных видов спорта по адресу ул. Сибгата Хакима, 70.



Дамир Гилемханов, наводчик танка Т-72Б1, вместе со своим экипажем проявил мужество и героизм при штурме укрепрайона в ЛНР 7 марта 2022 года. В ходе ожесточенного боя экипаж уничтожил долговременную огневую точку и до десяти человек живой силы противника. После того как танк был подбит, экипаж продолжил бой, уничтожив четыре вражеских танка. В результате неравного боя весь экипаж погиб. Всем трем военнослужащим посмертно было присвоено звание Героя России.

— Мы задумывали эти соревнования как дань уважения нашему земляку, который вместе со своими товарищами, несмотря на юный возраст, показал себя настоящим мужчиной и патриотом своей Родины. Мы с семьей Дамира познакомились зимой 2023 года, его родители рассказали, что Дамир увлекался боксом и что их мечта — учредить ежегодный турнир в память об их сыне. Мы поддержали эту идею и помогаем с организацией, — сообщил депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В турнире примут участие 32 спортсмена — победители районных и региональных соревнований. Откроет турнир захватывающий показательный поединок титулованных боксеров, мастеров спорта: чемпиона Татарстана Дмитрия Гумерова и финалиста Кубка мира Амина Абдуллина.