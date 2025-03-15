«Ак Барс» назвал состав на тематический матч с «Витязем» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на игру с «Витязем» в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина проводит свой заключительный домашний матч в текущем регулярном чемпионате.

По сравнению с предыдущей игрой против «Трактора» (6:2) в составе «Ак Барса» не произошло никаких изменений. В воротах с первых минут сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Амир Мифтахов.

Состав «Ак Барса»: Билялов (Мифтахов); Барабанов — Сафонов — Галимов, Лямкин — Марченко; Петан — Семенов — Яшкин, Миллер — Фальковский; Пустозеров — О’Делл — Терехов, Князев — Лучевников; Коршков — Кателевский — Кошелев; Замалтдинов — Терехов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч с «Витязем» в Казани начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет местный телеканал ТНВ. Встреча будет посвящена культурному наследию Татарстана.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Востока, «Витязь» — десятый на Западе.

Зульфат Шафигуллин