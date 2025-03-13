Российские гребцы продолжат выступать в нейтральном статусе в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) продлила действующие условия участия российских спортсменов в международных соревнованиях на 2025 год. Российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, сообщает РИА «Новости».

Условия участия остаются прежними: отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или признания любого рода, дополнительные проверки по требованию World Rowing, а также усиленный антидопинговый контроль, осуществляемый Международным агентством по тестированию (ITA).

Президент ФГСР Алексей Свирин отметил, что к положительным моментам можно отнести расширение списка дисциплин, в которых смогут участвовать россияне: добавлена парная двойка для взрослых спортсменов, сохранены одиночка и двойка без рулевого у мужчин и женщин. Для спортсменов до 23 и до 19 лет количество классов увеличено практически до максимального значения, за исключением восьмерки с рулевым.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На этапы Кубка мира по академической гребле 2025 года в Варезе (Италия) и Люцерне (Швейцария), а также чемпионат мира в Шанхае допущены одиночка, двойка без рулевого и двойка парная. На первенстве мира по академической гребле 2025 среди юношей до 19 лет в городе Тракай (Литва) и первенстве мира по академической гребле 2025 года среди юниоров и юниорок до 23 лет в Познани (Польша) россияне смогут выступить во всех классах, кроме восьмерки с рулевым.

На Финал Кубка мира по пляжному спринту 2025 года до 19 лет допущены одиночка и двойка парная. К участию в регате среди мастеров 2025 года в Баньолесе (Испания) не будут допущены клубы из России или Белоруссии. Однако граждане этих стран, не являющиеся резидентами этих государств и являющиеся членами незарегистрированных российских или белорусских гребных клубов в зарубежных странах, смогут участвовать, при условии подтверждения членства.

Рената Валеева