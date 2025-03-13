«Стрела» выиграла республиканскую «Золотую шайбу»
«Стрела» стала чемпионом Татарстана в клубе юных хоккеистов «Золотая шайба» среди юношей 2010–2011 годов рождения. В финале команда обыграла «Ак Буре» со счетом 3:1.
— Для «Стрелы» это, можно сказать, принципиальный соперник — долгое время ребята не могли его обыграть, каждая игра с ним проходила очень напряженно. Но сейчас, похоже, вместе с тренерами нашли удачную стратегию и сумели вскрыть оборону, — рассказал депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон. — Ребята, поздравляю — искренне и от всего сердца! Я не припомню ни одного случая, чтобы клуб на втором году существования выигрывал республиканские соревнования. Вы настоящие таланты, и я верю, что у каждого из вас большое будущее! Так держать!
Далее «Стрела» будет представлять Татарстан на всероссийском этапе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.