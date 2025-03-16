Спортсмен из Татарстана завоевал золото на международном турнире в Германии

Фото: Динар Фатыхов

На международном турнире в Ростоке татарстанский синхронист Никита Шлейхер и его партнер Руслан Терновой уверенно показали себя и завоевали золото в прыжках с вышки, набрав 406,53 балла. Об этом сообщили на «Матч ТВ».

Немцы Оле Рёслер и Эспен Прензина заняли 2-е место с 382,14 балла, а бронзу получили Джейден Айкерманн и Луис Санчес с 352,53 балла.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Никита отличился не только на вышке, но и в прыжках с трамплина. Вместе с Евгением Кузнецовым они снова взяли 1-е место, получив 388,17 балла. На втором месте оказалась пара Жюль Буйе и Алексис Жандар, третьими были Хьюго Томас и Леон Бейкер.



Накануне Шлейхер стал серебряным призером международного турнира International Divers Day, прошедшего в немецком городе Росток.

Анастасия Фартыгина