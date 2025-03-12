Билялетдинов: Шаймиев, Минниханов и Тахаутдинов создали «Ак Барс» таким, каким его знает вся страна

Фото: Максим Платонов

Зинэтула Билялетдинов, признанный лучшим тренером лиги всех времен в анонимном опросе издания «Спорт-Экспресс», высоко оценил вклад руководства Татарстана в становление хоккейного клуба «Ак Барс». В интервью газете он вспомнил свое назначение в казанский клуб и подчеркнул роль Минтимера Шаймиева, Рустама Минниханова и Шафагата Тахаутдинова.

— Эти три человека и сделали «Ак Барс» в том виде, в котором его теперь все знают, создали все условия, необходимые для команды, построили шикарную базу на территории города, где раньше была парковая зона, — заявил Билялетдинов.

Он отметил, что благодаря поддержке руководства в Казани были созданы условия высшего класса для подготовки, игр, отдыха и лечения игроков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Билялетдинова, именно благодаря вере в него и созданным условиям он всегда чувствовал себя комфортно в Казани.

Он также положительно отозвался о нынешнем «Ак Барсе» и его тренере Анваре Гатиятулине, отметив интересный и перспективный хоккей команды. Билялетдинов периодически посещает матчи в Казани и остается на связи с тренерским штабом.

Напомним, «Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции с 80 очками. Сегодня казанцы встретятся с «Трактором» в 19.00 по московскому времени.