СМИ: Дженнифер Энистон, которая «сломала» Instagram, стала самым популярным актером в соцсетях

Актриса Дженифер Энистон стала самой популярной личностью среди американских киноактеров по версии журнала The Hollywood Reporter.

Напомним, что дебют Энистон в Instagram начался со сбоя приложения. В середине она опубликовала первое фото со своими бывшими коллегами по сериалу «Друзья». Количество людей, которые решили подписаться на страницу, было таким, что это вызвало проблемы для платформы. Сейчас на аккаунт Энистон в Instagram подписались более 18 млн человек .

Также в пятерку рейтинга вошли Дуэйн Скала Джонсон, Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Гэбриэл Юнион.

Список составлен на основе исследования компании MVPindex, сотрудники которой изучали предпочтения пользователей Facebook, Instagram, Twitter и YouTube по состоянию на 29 октября.