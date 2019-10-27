В Татарстане автобус столкнулся с легковым автомобилем

Накануне днем автобус, следовавший из Казани в Тетеево, столкнулся на трассе с легковым автомобилем. Авария произошла на 25-м километре трассы Казань — Атабаево в Лаишевском районе РТ

Фотографии последствий аварии проявились в социальных сетях.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 19 человек. «Татар-информ» пишет, что при аварии пострадал только один пассажир автобуса: он сломал руку, упав при торможении. Сейчас он доставлен в больницу.



Напомним, на этой неделе на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись фура и две легковушки, есть погибшие.

