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В Татарстане автобус столкнулся с легковым автомобилем

11:55, 27.10.2019
В Татарстане автобус столкнулся с легковым автомобилем
Фото: instagram.com/region116.dtp.official/

Накануне днем автобус, следовавший из Казани в Тетеево, столкнулся на трассе с легковым автомобилем. Авария произошла на 25-м километре трассы Казань — Атабаево в Лаишевском районе РТ

Фотографии последствий аварии проявились в социальных сетях.

В салоне автобуса в момент ДТП находились 19 человек. «Татар-информ» пишет, что при аварии пострадал только один пассажир автобуса: он сломал руку, упав при торможении. Сейчас он доставлен в больницу.

Напомним, на этой неделе на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск столкнулись фура и две легковушки, есть погибшие.

Происшествия Татарстан
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