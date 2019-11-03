Новости общества

07:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Земфира после долгого перерыва дала концерт в Дубае — на нем она представила новые песни

11:21, 03.11.2019
Земфира после долгого перерыва дала концерт в Дубае — на нем она представила новые песни
Фото: vk.com/zemfira

Певица Земфира Рамазанова выступила в Дубае на фестивале Parus.

На концерте она исполнила хиты, такие как «Жить в твоей голове», «Почему?», «Небомореоблака», «Хочешь?», несколько редких песен, а также представила публике две абсолютно новые — Abuse и Goodbye.

Ранее сообщалось, что музыкант, игравший вместе с Земфирой в уфимском переходе, продает ее демозапись за 7 млн рублей.

ОбществоКультураТехнологииМедиа
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров