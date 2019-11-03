Жительница Нижнекамска представила пение на языке жестов на Всемирном парафестивале

В «Осеннем туре 2019» XI Всемирного парамузыкального фестиваля Татарстан представила 15-летняя Малика Хадиуллина из Нижнекамска.



Она исполнила номер на песню из мультипликационной ленты «Моана» «Что меня ждет» и на песню Маши Мировой «Падаем и взлетаем».

В конкурсе принимают участие артисты из десятков регионов России и пяти стран мира. Гала-концерты фестиваля стартовали на сцене Калужского драматического театра 28 октября и будут проходить до 7 ноября. Финальные выступления состоятся уже в Московской области.

Помимо представительницы Татарстана, на парамузыкальном фестивале выступают артисты из Испании, Италии, Руанды, а также Ростовской, Челябинской, Ленинградской, Нижегородской областей, Екатеринбурга, Ульяновска и других населенных пунктов страны. Среди них — дети с нарушениями зрения, опорно-двигательной системы, детским церебральным параличом (ДЦП).

Малика учится в Нижнекамской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями и с первого класса изучает пение на языке жестов под руководством своего педагога Аллы Добротворской, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

