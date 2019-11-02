Казанский художник Лев Переулков посвятил арт закону о «суверенном Рунете»

Казанский художник Лев Переулков посвятил новые работы закону о «суверенном Рунете», который вступил в силу с 1 ноября.

На одном из них изображено задержание эмодзи около здания Госсовета Татарстана. На другой фотокарточке изображен билборд с заблокированным видео на YouTube. Также на картинках показана малярша, на куртке которой изображен знак Роскомнадзора. Она закрашивает на стене дома иконку мессенджера Telegram.

Напомним, в апреле Госдума приняла законопроект о «суверенном Рунете».

