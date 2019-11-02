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Сосудистый центр Нижнекамской больницы стал одним из лучших в Татарстане

23:31, 02.11.2019
Сосудистый центр Нижнекамской больницы стал одним из лучших в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Первичный сосудистый центр Нижнекамской центральной больницы занял второе место в республиканском конкурсе «Лучший сосудистый центр РТ — 2019».

Первое место в конкурсе занял Арск. Победителей определяли по результатам ежемесячных показаний, которые передавались в межрегиональный клинико-диагностический центр.

Руководителю сосудистого центра Евгению Чаузову награду вручил заместитель министра здравоохранения РТ Владислав Виниченко. Кроме того, нижнекамцам вручили три сертификата на участие в двух российских и одной зарубежной конференциях по инсультологии, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в этом году в Нижнекамск приехал 31 врач из других регионов России.

ОбществоМедицина Татарстан
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