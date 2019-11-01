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В Казани зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку

20:10, 01.11.2019
В Казани зафиксировали рекордно длинную для этого времени пробку
Фото: скриншот

В Казани на данный момент наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор присутствует на улице Аграрной и Мамадышском тракте, от АЗС до улицы Натана Рахлина.

Длина затора составляет 3,2 км, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 9 баллов, что на 2 балла больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно. На 20:05 пробки в Казани составляют 3 балла.

Общество Татарстан
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