Зима близко: экологи нашли нарушения на территориях под снежные свалки в Казани

Первый рейд по территории будущих санкционированных снежных полигонов провели сегодня инспекторы Минэкологии Татарстана. На двух точках в Кировском и Московском районах Казани они обнаружили, что места до сих пор не приведены в надлежащее состояние.

Заместитель начальника ЦТУ Минэкологии РТ Анна Апаева объяснила, что вместе со сходом снега весной было обнаружено природоохранное нарушение. На площадку свозили не только снежные массы, но и строительные отходы. Свалку обязали устранить, но и сейчас мусор лежит на прежнем месте.

Кроме того, как сообщает пресс-служба министерства, администрация Кировского и Московского районов Казани проигнорировала и другое разъяснительное письмо ведомства. Несанкционированное размещение отходов, относительно которого жители не раз обращались к экологам, не только не устранено, но и выросло в объемах.

По факту совершения повторного нарушения в адрес администрации Кировского и Московского районов Казани направлено извещение для явки в Центральное управление Минэкологии РТ для составления административного протокола согласно ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.