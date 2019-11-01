Правительство Татарстана выделило 62 млн рублей дополнительно на поддержку компаний МСП

Правительство Татарстана дополнительно выделило 62 млн рублей на программы льготного микрофинансирования для бизнеса из бюджета республики.

За 10 месяцев этого года Фонд поддержки предпринимательства выдал компаниям МСП 304 микрозайма на сумму 716 млн рублей. Это превышает на 365% прошлогодний показатель. Тогда предприниматели получили 114 микрозаймов на сумму в 201 млн рублей.

За финансовой поддержкой чаще всего обращаются компании из сферы услуг, грузовых перевозок, сельского и фермерского хозяйства и строительства.

Кроме того, в республике на сегодняшний день действуют 8 программ и более 40 мер поддержки малого и среднего бизнеса.

«В этом году процентная ставка по микрозаймам была снижена с 8% до 7,5%. Эта мера в том числе привела к многократному росту спроса на услуги по микрофинансированию. И если мы стимулировали рынок, то должны закрыть спрос, чтобы максимальное число предпринимателей воспользовалось господдержкой. Для этого в октябре текущего года была запущена новая программа «Развитие» для компаний — участников мероприятий по «выращиванию». Процентная ставка на микрозаймы по ней снижена до 5% годовых», — рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

В рамках новой программы «Развитие» микрозаймы в размере от 100 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3 месяцев до 3 лет в компании МСП могут получить на любые цели, кроме погашения просроченных налоговых платежей, задолженности по зарплате, выплаты доходов и выкупа долей в уставном капитале предприятий, сообщили в пресс-службе Минэконома РТ.

Ранее сообщалось, что с 3 октября Минэконом Татарстана запустил программу поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.