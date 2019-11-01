На матче «Крылья Советов» — «Рубин» будет разыгран автомобиль «Лада Веста»

В перерыве матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» в Самаре состоится розыгрыш автомобиля «Лада Веста». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

По условиям акции для участия необходимо до 3 ноября включительно купить атрибутику «Крыльев Советов» на сумму не менее 500 рублей. Купоны за покупки будут выдаваться на стадионе «Самара Арена» вплоть до начала игры.

Номер победителя будет определен в перерыве матча в чаше стадиона при помощи лототрона.

Отметим, что матч «Крылья Советов» — «Рубин» состоится в понедельник, 4 ноября. Начало встречи — в 16.30 по мск. Со всеми раскладами на предстоящую игру вы можете ознакомиться в превью тура от «Реального времени».