В Казани осудили двух мужчин, которые до смерти надругались над знакомым

В Казани суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего и 32-летнего мужчин, обвиняемых по делу причинения насильственных действий сексуального характера, совершенных с особой жестокостью, повлекших смерть молодого человека.

Как установило следствие, в ночь с 12 на 13 мая 2019 года в Зеленодольске осужденные на почве ревности избили 27-летнего потерпевшего и совершили в отношение него действия сексуального характера. Один из нападавших снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

В результате действий осужденных пострадавший мужчина скончался. Нападавшие планировали скрыться, покинув территорию страны, но были задержаны, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

Суд приговорил обоих обвиняемых к 14 годам тюрьмы в колонии строгого режима.

Ранее Следком Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего казанца. Его обвиняют в совершении действий сексуального характера в отношении ребенка.