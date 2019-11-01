Новости недвижимости

12:16 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Многодетные семьи в Татарстане получили почти 35 тысяч земельных участков

10:34, 01.11.2019
Многодетные семьи в Татарстане получили почти 35 тысяч земельных участков
Фото: nps.gov

В Татарстане многодетным семьям предоставлены в общую долевую собственность 34,7 тысячи земельных участков.

Так, по состоянию на 1 ноября этого года, по принятым заявлениям от граждан, имеющих трех и более детей, на получение земельных участков было принято решение о включении в списки 54 тысяч заявителя, в числе которых 13 тысяч из Казани и 7 тысяч из Набережных Челнов.

Всего в республике, с учетом Казани и Челнов, на кадастровый учет поставлены 39,5 тысячи земельных участков, передает пресс-служба Минземимущества РТ.

Ранее сообщалось, что Набережные Челны заняли десятое место в рейтинге городов, где наблюдается наибольший рост цен на квартиры в новостройках после перехода на эскроу.

НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров