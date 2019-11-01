Многодетные семьи в Татарстане получили почти 35 тысяч земельных участков

В Татарстане многодетным семьям предоставлены в общую долевую собственность 34,7 тысячи земельных участков.

Так, по состоянию на 1 ноября этого года, по принятым заявлениям от граждан, имеющих трех и более детей, на получение земельных участков было принято решение о включении в списки 54 тысяч заявителя, в числе которых 13 тысяч из Казани и 7 тысяч из Набережных Челнов.

Всего в республике, с учетом Казани и Челнов, на кадастровый учет поставлены 39,5 тысячи земельных участков, передает пресс-служба Минземимущества РТ.

Ранее сообщалось, что Набережные Челны заняли десятое место в рейтинге городов, где наблюдается наибольший рост цен на квартиры в новостройках после перехода на эскроу.