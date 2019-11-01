ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

Центробанк сообщил об отзыве лицензии омского АО «Эксперт Банк». Причиной такого решения стали нарушения законодательства об отмывании доходов.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество «Эксперт Банк» АО «Эксперт Банк», рег. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519)», — говорится в сообщении регулятора.

Также в релизе уточняется, что «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.