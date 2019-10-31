В Сети набирает популярность ролик эмигранта из Татарстана про эчпочмак с горячем чаем

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Ильшат Гизатуллин из Нижнекамска, эмигрировавший в США 10 лет назад, вместе с сестрой снял видео, в котором поет про эчпочмак с горячим чаем.

Главную роль Зульфата сыграл сам Гизатуллин. В ролике он поет о том, как скучает по татарской кухне. Видео входит в мини-сериал о простом татарском парне Зульфате, который называется — «Эй, Зульфат!».

Ранее врио главы Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов опубликовал в Instagram видеоролик с призывом прийти на выборы 8 сентября. Главным героем стал анимационный треугольник в тюбетейке и с гитарой. Ролик набрала несколько миллионов просмотров.