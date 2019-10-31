В Татарстане запустили портал по грантам и конкурсам всех регионов России

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В Татарстане в тестовом режиме запустили единую информационную систему для сбора данных по грантам и конкурсам всех регионов России.

Портал создан для помощи в поиске информации о конкурсах и грантах в режиме одного окна. Помимо поиска нужных конкурсов можно самому предложить и опубликовать свой грант или конкурс, сообщает Минобрнауки РТ.

Ранее сообщалось, что на конкурс «Лидеры России-2020» подано 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Приволжский федеральный округ оказался на втором месте по числу заявок (41 949, на первом — Центральный округ с 81 707 заявками), а Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 регионов с наибольшим числом поданных анкет.