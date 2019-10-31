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Борец Ильяс Бекбулатов хочет сменить российское гражданство, чтобы выступить на Олимпиаде

20:05, 31.10.2019
Борец Ильяс Бекбулатов хочет сменить российское гражданство, чтобы выступить на Олимпиаде
Фото: Wrestdag.ru

Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов объяснил свое решение о смене спортивного гражданства желанием выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Я планирую выступать за команду Узбекистана. Представители этой сборной обратились ко мне сразу после чемпионата мира в Казахстане. А окончательно все стало известно несколько дней назад.

Мое решение вызвано в первую очередь желанием выступить на Олимпийских играх в Токио, ведь это вершина для любого спортсмена. И доказать свою силу», — сказал Бекбулатов.

Отметим, что Ильяс Бекбулатов является чемпионом Европы 2017 года в весовой категории до 65 килограммов, а также серебряным призером чемпионата Европы — 2018.

Спорт
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