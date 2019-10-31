В Татарстане у родителей хотят отобрать четверых детей из-за нехватки денег

Зеленодольский городской суд рассматривает гражданское дело о лишении родительских прав двух местных жителей в отношении их четверых детей. В настоящее время они не живут с родителями. Следующее заседание назначено на 21 ноября.

Решением суда супруги уже ограничены в родительских правах в отношении девятилетней дочери, страдающей ДЦП. В настоящее время с родителями проживает лишь младший сын. Еще трое мальчиков находятся в приютах Зеленодольска и Казани, пишет «РИА Новости» со ссылкой на помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.

Главной проблемой многодетной семьи власти считают нехватку денег из-за отсутствия у главы семейства постоянной работы с нормальным доходом, который позволил бы полноценно содержать и воспитывать всех детей. При этом предложенные мужчине варианты трудоустройства он отверг и продолжает поиск работы самостоятельно.