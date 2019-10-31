Тренер «Зенит-Казань»: «Сейчас основная цель — строительство команды»

Старший тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу над «Енисеем» (3:1).

«На данный момент нам хватило той игры, которую мы показали. Для меня самое важное — это отдача всех ребят, эмоции, причем и тех, кто играл на площадке, и тех, кто был за площадкой. У нас сейчас происходит некое строительство команды, а точнее сказать — семьи. Мы так ее называем. И это самая важная и самая основная цель. Результат, я думаю, он сам придет и никуда не денется, если мы от себя будем давать 100% и помогать тому, кто стоит рядышком с тобой на площадке. Моя задача в том числе, чтобы мы улыбались и кайфовали от того, что находимся на площадке и занимаемся любимым делом. Главное, чтобы мы не выходили на площадку как на работу.



В плане волейбола тоже еще есть над чем работать и что корректировать. Вашего блокирующего Дмитрия Жука сегодня сделали, наверное, топ-блокирующим, так как сами тоже много ошибались и попадали в блок. Хотя до этого говорили, что он хорош в этом элементе, старались его избегать, но вот сегодня это не получилось. В целом я доволен игрой. Много читал про первый тур, комментарии тренеров, что все волнуются, и отмечу, что мы тоже не исключение», — сказал Вербов.

