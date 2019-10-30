Прокуратура назвала причины обмеления Волги — видео

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Причиной обмеления Волги этой весной Приволжская транспортная прокуратура назвала совокупность факторов, в том числе и погодные явления, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Еще одной важной причиной могла стать неконтролируемая добыча речного песка. На данный момент по данному факту прокуратура Татарстана и Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура проводят проверку.

На данный момент стоит задача не допустить обмеления следующей весной. Для этого у большинства гидроузлов могут появиться системы измерения уровня воды.

Ранее сообщалось, что судоходная отрасль понесла миллиардные убытки из-за обмеления Волги.