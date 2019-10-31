Полпредство Татарстана выпустит Книгу памяти жертв политических репрессий

Полномочное представительство Татарстана в России завершает работу над Книгой памяти, в которую вошли имена жертв политических репрессий, имеющих отношение к Татарстану.

Всего в списке значатся 350 человек. Среди них — председатель Совета Народных Комиссаров Татарской АССР Хаджи Габидуллин, писатель Махмуд Галяу, декан биолого-химического факультета Казанского педагогического института Мирсаид Сафин, а также руководители предприятий, ученые, представители творческой интеллигенции, духовные лидеры и многие другие, сообщила пресс-служба полпредства.

Всего, по данным Книги памяти, жертвами политических репрессий Татарстана стали 54,7 тыс. человек. В местах заключения погибли 13,9 тыс., в том числе 5,9 тыс. человек были расстреляны.