Допрос бывшего ректора КХТИ Дьяконова отложили

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Сегодня в Вахитовском районном суде отменили заседание, во время которого планировали допросить бывшего ректора КХТИ Германа Дьяконова и других сотрудников вуза, обвиняемых в мошенничестве.

Процедуру перенесли на 5 ноября по причине того, что на заседание не доставили подсудимого Ильдара Абдуллина. Адвокат Дьяконова Мидхат Курманов не исключил, что экс-проректор КХТИ Абдуллин мог не явиться по состоянию здоровья или из-за отказа присутствовать на заседании. Он сообщил, что будет разбираться в причине неявки подсудимого. Кроме того, он заявил, что подготовил ходатайство с целым рядом вопросов к следователю Гайнуллину по тем обвинениям, которые он выдвигает.

Напомним, в Казани судят восемь сотрудников КХТИ во главе с бывшим ректором Германом Дьяконовым и двумя экс-проректорами Александром Кочневым и Ильдаром Абдуллиным (уже осужденным по делу о мошенничестве с поставкой оборудования). По версии следствия, организованная преступная группа ученых причастна к хищению 54,6 млн рублей по оборонным контрактам и 9,6 млн благотворительной помощи «Газпрома». В ходе следствия Кочнев заключил досудебное соглашение, однако с приговором ему в особом порядке суд по ходатайству обвинения спешить не стал.