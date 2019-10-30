Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников

Министерство финансов России предложило ограничить стоимость телефонов, планшетов и устройств связи, которые покупаются для госслужащих на бюджетные деньги.

Так, стоимость гаджетов предлагается привязать к должности чиновника. Например, для руководителей центрального аппарата федеральных государственных органов предлагается ограничить стоимость телефона суммой в 15 тыс. рублей, планшета — 60 тыс. рублей, ноутбука — 100 тыс. рублей. Ежемесячные расходы на связь предлагается ограничить суммой в 4 тыс. рублей.

Советникам и помощникам предлагаются к покупке телефоны не дороже 10 тыс. рублей, планшеты ценой до 50 тыс. рублей и ноутбуки стоимостью до 80 тыс. рублей. Расходы на связь этим чиновникам предлагается ограничить до 2 тыс. рублей.

В настоящее время таких ограничений нет. Как отмечают авторы проекта, это приводит к покупке дорогостоящих гаджетов, которые не нужны им в работе.

Ранее сообщалось, что экономисты предложили бесплатно обеспечивать россиян лекарствами. По их мнению, это поможет снизить смертность, улучшить качество жизни и снизить уровень бедности.