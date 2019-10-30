Экономисты предложили обеспечивать россиян лекарствами бесплатно

Рецептурные лекарства граждане должны получать бесплатно, как в большинстве развитых стран. Но для реализации данной идеи государству понадобится ежегодно порядка 430 млрд рублей.

Такое предложение выдвинули научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».



Россияне получают необходимые лекарства только по отдельным льготам, но большинство людей вынуждены покупать их за свой счет, при том что препараты являются рецептурными, рассказывает Владимир Назаров «Ведомостям».

Экономисты предлагают новую систему. Она должна распространяться на всех граждан и на более широкий ассортимент рецептурных лекарств и может привести к снижению смертности, улучшению качества и доступности лечения и снижению уровня бедности.

