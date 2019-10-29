Алекс Тайюс: «Игра с «Дарушшафакой» очень важна, мы вместе претендуем на первое место»

Центровой УНИКСа Алекс Тайюс рассказал о своих ожиданиях от матча группового этапа Кубка Европы против турецкой «Дарушшафаки».

«Следующая игра очень важна. Обе команды претендуют на первое место в группе. «Дарушшафака» играет очень хорошо в этом году, с прекрасной защитой. Я думаю, мы должны быть упорными, играть физически и тогда мы сможем победить», — сказал Тайюс.

Ранее о предстоящем матче Кубка Европы высказался главный тренер казанцев Димитрис Прифтис.

УНИКС сыграет с «Дарушшафакой» 30 октября в Турции, начало матча в 20:15 по мск.