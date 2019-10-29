Скончался академик Николай Анфимов, руководящий затоплением станции «Мир»

Сегодня в возрасте 84 лет скончался ученый в области аэромеханики и тепловых процессов, организатор работ по космическим технологиям, действительный член Российской академии наук, Международной академии астронавтики, Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Николай Анфимов.



Причиной смерти стала тяжелая болезнь, говорится на сайте «Роскосмоса».

Анфимов известен тем, что руководил сведением с орбиты и последующим затоплением в Тихом океане космической станции «Мир» в марте 2001 года. С 2000 по 2008 годы был генеральным директором ЦНИИма.

Напомним, что 11 октября на 86-м году жизни скончался советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. В марте 1965 года он стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В июле 1975 года Леонов совершил второй полет, во время которого участвовал в стыковке российского корабля «Союз» и американского корабля «Аполлон».