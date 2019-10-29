С бывшего кандидата в президенты России взыскали более миллиарда рублей

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров совхоза имени Ленина к его директору, бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Кроме того, с него взыскана госпошлина в размере 104 тыс. рублей, пишет RT.

Напомним, в январе акционеры «Совхоза имени Ленина» увеличили сумму иска к Грудинину с 1,1 до 2,1 млрд рублей — 1,1 млрд рублей реального ущерба и 1 млрд упущенной выгоды. Иск связан с двумя земельными участками, которые «Совхоз имени Ленина» в 2008 году незаконно, как установили арбитражные суды трех инстанций, передал компании ООО «ТТ Девелопмент». Участником ее в том числе является и Грудинин.

В феврале иск был отклонен Арбитражный судом, однако 9 октября кассация отменила прошлые решения и вернула дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.