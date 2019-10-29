Стратегию развития поселения в Нижнекамском районе признали лучшей в стране

Программа социально-экономического развития Каенлинского сельского поселения в Нижнекамском районе Татарстана признана лучшей на федеральном конкурсе стратегов России.

В 2019—2025 года здесь в планах реализовать 16 проектов в сфере бизнеса, ЖКХ, культуры и здравоохранения. В программу стратегии включено следующее: строительство козьей фермы на сто голов, реконструкция водопроводных сетей, в том числе и на участках многодетных семей, ремонт дорог, создание общественных пространств, а также развитие предпринимательства и многое другое.

Каенлинское поселение было основано в 1918 году, в настоящее время занимает третье место по численности населения в Нижнекамском районе. Здесь проживает чуть более 2 тыс. человек, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в татарстанском селе Вожжи открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.