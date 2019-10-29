В Татарстане приостановили работу зоопарка из-за серьезных нарушений правил содержания животных

Прокуратура Ютазинского района Татарстана выявила нарушения в деятельности передвижного зоопарка, расположенного в поселке Уруссу.

Установлено, что на дверях клеток отсутствуют замки или иные удерживающие устройства. Барьеры, которые разделяют вольеры от посетителей, не скреплены меж собой, а в некоторых местах и вообще отсутствуют.

Также правоохранители обратили внимание на ненадлежащее наблюдение за хищными животными. Из-за неправильного расположения вольеров часть из них выпадает из зоны контроля сотрудников зоопарка.

Отмечается, что выявленные нарушения создают реальную угрозу безопасности жизни и здоровья людей.

По результатам проверки прокуратура вынесла представление, которое находится на стадии рассмотрения. До устранения всех нарушений работа зоопарка приостановлена, передает пресс-служба прокуратуры РТ.

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