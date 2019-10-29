«Синтез» сыграет первый домашний матч Лиги чемпионов с хорватским «Ядраном»
Сегодня, 29 октября, «Синтез» сыграет первый домашний матч Лиги чемпионов по водному поло против хорватского «Ядрана».
В двух турах группового этапа хорваты набрали одно очко, сыграв вничью с немецким «Шпандау 04» (12:12) и крупно уступив дома греческому «Олимпиакосу» (7:18).
В активе казанцев пока значатся лишь два поражения в упорных матчах с теми же греками (8:10) и венгерским «Шольноком» (10:13).
Встреча пройдет в бассейне «Оргсинтез», начало матча в 19.00 по мск.СпортВодные виды спортаОбщество Татарстан
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