«Синтез» сыграет первый домашний матч Лиги чемпионов с хорватским «Ядраном»

Сегодня, 29 октября, «Синтез» сыграет первый домашний матч Лиги чемпионов по водному поло против хорватского «Ядрана».

В двух турах группового этапа хорваты набрали одно очко, сыграв вничью с немецким «Шпандау 04» (12:12) и крупно уступив дома греческому «Олимпиакосу» (7:18).

В активе казанцев пока значатся лишь два поражения в упорных матчах с теми же греками (8:10) и венгерским «Шольноком» (10:13).

Встреча пройдет в бассейне «Оргсинтез», начало матча в 19.00 по мск.