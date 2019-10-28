«Нефтехимик» обыграл «Адмирал», проигрывая по ходу матча 0:3

«Нефтехимик» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дома обыграл «Адмирал» — 4:3.

Во втором периоде встречи гости за 5 минут смогли трижды забросить шайбу в ворота нижнекамской команды. Несмотря на это «Нефтехимик» смог переломить ход матча. В середине второго и начале третьего периода нижнекамцы сумели вначале сравнять счет, а потом и выйти вперед. Победной оказалась шайба Зака Митчелла.

Благодаря этой победе «Нефтехимик» продлил свою победную серию до шести матчей.

«Нефтехимик» — «Адмирал» — 4:3 (0:0, 1:3, 3:0)

Голы:

0:1 — Глазачев ((21:46)

0:2 — Вихарев (Бобряшов, 23:13)

0:3 — Вихарев (Бакош, Коннов, 26:00)

1:3 — Уайт (Пайгин, Мерфи, 31:25, бол.)

2:3 — Берглунд (Захарчук, Падакин, 43:53)

3:3 — Шарифьянов (Шарифьянов, Черников, 44:13)

4:3 — Митчелл (Брынцев, Порядин, 47:23)