Тренер вратарей «Салавата»: «Неважно, как выглядит сейв. Главное — отраженный бросок»

Тренер вратарей «Салавата Юлаева» Йон Эман рассказал клубной пресс-службе о методах работы с голкиперами уфимской команды.

— Для многих специфика работы тренера вратарей представляется в общих чертах. В чем конкретно она заключается?

— Когда я прихожу на арену, сначала просматриваю видео матчей: если мы уже провели игру до этого, то внимательно ее изучаю, если нет — готовлю информацию по вратарям нашего следующего соперника. После уже начинается тренировочный процесс на льду и в зале. Также мы с вратарями смотрим видео с тренировок и с прошедших матчей, работаем над конкретными деталями, над тем, в правильной ли позиции они находились и «бились» ли до последнего, чтобы сделать все возможное, для спасения команды в игровой ситуации. В конце дня готовлю тренировочный план, в котором отмечаю то, над чем нам предстоит поработать. В общем, стараюсь делать все, чтобы наши вратари стали играть еще лучше.

— Вы сказали, что изучаете голкиперов соперника, а как это помогает нашим нападающим?

— Я делаю предыгровой анализ вратарей противника: отсматриваю их последние 15—20 игр и шайбы, которые им забили. Систематизирую то, как они пропускают голы, после каких бросков и с каких позиций. Стараюсь найти «игровой рисунок», при котором мы сможем забить больше шайб.

— Заметили какие-нибудь различия в тренировочном процессе в России?

— Особой разницы в тренировках вратарей в России и Швеции нет. Иногда сложно найти время для специальных упражнений, когда команда на выезде и разница языков вносит свои трудности.

— А что скажете о молодых вратарях нашей системы?

— Брагинский проходил предсезонную подготовку вместе с командой в Паюлахти и действительно проделал огромную работу — он хочет прогрессировать каждый день. То же самое могу сказать про Кареева и о «Sole» (прим. Анвар Сулейманов), с которыми я работаю каждый день. Думаю, чем больше они будут трудиться, тем больше будут расти, улучшать свои навыки и становиться отличными вратарями.

— А как в будущем может поменяться вратарская подготовка?

— Как и сейчас, тренировки будут включать в себя множество деталей, но станет больше и ментальной работы — как справляться с давлением со стороны партнеров по команде, семьи, фанатов, конечно же, самого себя. Например, простая вещь как дыхание усложняется в напряженном состоянии. Некоторые голкиперы уже работают над этим, но, как по мне, такого развития будет еще больше. По этой же причине всегда будет разница между двумя хорошими вратарями, между тем, кто выигрывает, и тем, кто проигрывает. Говоря о деталях, и о том, как играть и делать сэйвы, самое главное — отраженный бросок. В любом случае, это спасение и не важно, как оно выглядит, — передает слова Эмана пресс-служба.