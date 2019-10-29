После визита прокуроров в медцентр в Казани возбуждено уголовное дело

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Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в реабилитационном центре «Тервейс» на ул. Бутлерова в Казани.

Поводом для возбуждения дела стала прокурорская проверка в медцентре. Она выявила, что оснащение медицинских кабинетов в центре не отвечает предъявляемым требованиям, а медицинские услуги оказываются населению специалистами, не обладающими соответствующей квалификацией.

Кроме того, в центре не был организован учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности. Среди используемых лекарственных средств обнаружены препараты с истекшим сроком годности, пишет пресс-служба прокуратуры Татарстана.

На сайте реабилитационного центра сказано, что «Тервейс» предоставляет услуги в области косметологии, ухода за телом, а также ряд общих медицинских услуг.

