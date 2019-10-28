В России отзовут более тысячи внедорожников Toyota Land Cruiser Prado

ООО «Тойота Мотор» отзовет в России 1 153 внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

По данным Росстандарта, изъятию подлежат машины, реализованные с 12 марта по 18 апреля 2019 года. Это связано с некорректной затяжкой топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. Данная проблема может привести к утечке топлива и остановке двигателя.

На отозванных Toyota Land Cruiser Prado при необходимости бесплатно заменят топливную трубку. Дилеры компании проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить внедорожник для проведения ремонтных работ.

Ранее в продаже появился самый дешевый кроссовер Toyota.