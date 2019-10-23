В продаже появился самый дешевый кроссовер Toyota

На китайском рынке появилась кросс-версия субкомпактного хетчбэка Yaris L стоимостью 89 800 юаней (от 810 000 рублей). Эта самая доступная модель в SUV-линейке Toyota.

Как сообщает «Экономика сегодня», паркетник LX получил массивную 6-угольную решетку радиатора, пластиковый внедорожный обвес, модернизированную головную оптику, бамперы с серебристыми накладками и увеличенный дорожный просвет.

Двигатель ­­— бензиновый мотор 7NR-FE объемом 1,5 литра, мощностью 107 л. с., привод — только на переднюю ось. В обновленном интерьере панель с сенсорным дисплеем мультимедийной системы над центральной консолью, кожаные кресла.

Ранее «Реальное время» писало, что Volkswagen показал изображения нового Golf 8.

