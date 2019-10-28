Защитник «Оренбурга» назвал бредовой награду лучшему игроку матча
Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов, получивший приз лучшему игроку матча против «Краснодара» (1:1), назвал бредовой вручение подобной награды.
— Было ли у «Оренбурга» преимущество из-за еврокубкового матча «Краснодара» в четверг?
— Думаю, это не должно было сказаться и не сказалось. Матч показал, что они были хорошо готовы.
— Второй раз в сезоне вы признаны лучшим игроком матча, о чем это говорит?
— Да ни о чем. Это бредовая награда, я не считаю себя лучшим игроком матча, учитывая, что мы практически 90 минут оборонялись. Это командная награда, — считает Терехов.
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