Защитник «Оренбурга» назвал бредовой награду лучшему игроку матча

Защитник «Оренбурга» Сергей Терехов, получивший приз лучшему игроку матча против «Краснодара» (1:1), назвал бредовой вручение подобной награды.

— Было ли у «Оренбурга» преимущество из-за еврокубкового матча «Краснодара» в четверг?



— Думаю, это не должно было сказаться и не сказалось. Матч показал, что они были хорошо готовы.



— Второй раз в сезоне вы признаны лучшим игроком матча, о чем это говорит?



— Да ни о чем. Это бредовая награда, я не считаю себя лучшим игроком матча, учитывая, что мы практически 90 минут оборонялись. Это командная награда, — считает Терехов.