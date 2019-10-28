Алена Леонова: «Загитова способна соперничать с Трусовой, Медведева — нет»

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась мнением о конкуренции в современном женском фигурном катании.

— Фактически сейчас Трусова конкурирует сама с собой. Если она ошибется, то у соперниц появляются шансы.

— На это не стоит надеяться. Мы видели, как она упала с сальхова, но потом собралась и сделала все остальное. Это дорогого стоит.

— Все очень хвалили Евгению Медведеву за произвольную программу, но Трусова с одним падением выиграла у нее 20 баллов. Жене реально отыграть такой отрыв?

— Без четверных, думаю, что нет. Элементы «ультра-си» дают о себе знать. Это очень сложные наборы. Зачастую даже мужчины столько не набирают двумя четверными.



— На ваш взгляд, Алина Загитова способна соперничать с Трусовой?

— Да.

— А побеждать?

— Первый раз они столкнулись на Japan Open. Алина выиграла у Александры большую сумму в компонентах, но в целом проиграла с чистым прокатом. Судя по этому старту, Загитовой не хватает более сложных прыжков. Ей надо делать больше каскадов во второй половине программы, — считает Леонова.



Напомним, ранее на прошедшем втором этапе Гран-при в Канаде Трусова стала первой, Медведева — пятой.