Зеленский показал полное видео общения с националистами в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал более полное видео своего общения с националистами в населенном пункте Золотое в зоне разведения войск в Донбассе.

Ролик включает в себя момент общения с одним из радикалов, выступающим против вывода войск из региона. Видео опубликовано на странице президента Украины в Facebook.

Зеленский в частности предлагает «добробатам» избавиться от оружия, а после начинает спорить с ними о наличии этого оружия.

«Я же не приехал сюда с правоохранительными органами, не зашли в дом, не устраиваем… Мы же нормальные мужики», — сказал Зеленский.

Разговаривающий с ним доброволец по имени Денис доказывает, что у них нет оружия.

«Его нет. Где, покажите, где у меня оружие?» — обращается он к президенту, разводя руками и показывая на карманы.

«Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны», — сказал Зеленский.

В титрах после ролика сообщается, что, по информации МВД Украины, незаконное оружие, находившееся в распоряжении противников разведения войск в Золотом, было вывезено из населенного пункта.