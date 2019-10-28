Зеленский показал полное видео общения с националистами в Золотом
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал более полное видео своего общения с националистами в населенном пункте Золотое в зоне разведения войск в Донбассе.
Ролик включает в себя момент общения с одним из радикалов, выступающим против вывода войск из региона. Видео опубликовано на странице президента Украины в Facebook.
Зеленский в частности предлагает «добробатам» избавиться от оружия, а после начинает спорить с ними о наличии этого оружия.
«Я же не приехал сюда с правоохранительными органами, не зашли в дом, не устраиваем… Мы же нормальные мужики», — сказал Зеленский.
Разговаривающий с ним доброволец по имени Денис доказывает, что у них нет оружия.
«Его нет. Где, покажите, где у меня оружие?» — обращается он к президенту, разводя руками и показывая на карманы.
«Ты хочешь, чтобы я зашел в дом и показал где? Я просто вам сказал, вывезите оружие, пацаны», — сказал Зеленский.
В титрах после ролика сообщается, что, по информации МВД Украины, незаконное оружие, находившееся в распоряжении противников разведения войск в Золотом, было вывезено из населенного пункта.Общество
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